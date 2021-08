Manifesto Ventotene, per gli 80 anni in tripla edizione bilingue

(ANSA) - VENTOTENE, 31 AGO - Con il Manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi con Eugenio Colorni, 80 anni fa nasceva il sogno di un'Europa federale libera e unita, lontana dai nazionalismi e vicina ai popoli: per celebrare la lunga vita di questo fondamentale e ancora attuale documento della nostra storia e contribuire alla diffusione della memoria dei padri fondatori e delle madri fondatrici, la Libreria Ultima Spiaggia pubblica, nella collana Granelli di sabbia, il Manifesto di Ventotene 'Per un'Europa libera e unita' in una tripla edizione bilingue.

I tre volumi (in italiano e inglese, con presentazione di Josep Borrell - seconda edizione; in italiano e francese, presentazione di Enrico Letta - prima edizione; in italiano e arabo, presentazione di Emma Bonino - prima edizione), a cui si aggiunge il dizionario illustrato per ragazzi "L'ABC dell'Europa di Ventotene", saranno presentati sull'isola il 2 settembre nell'ambito del Seminario Nazionale di Ventotene 2021, in un incontro a cui parteciperà anche Silvia Costa, commissario straordinario del governo per il recupero e la valorizzazione dell'ex Carcere borbonico dell'isola di S. Stefano-Ventotene.

