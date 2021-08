Viaggia con droghe verso casa dopo rave a Viterbo, arrestata

Droghe sintetiche, del tipo ecstasy (500 grammi in una busta) e Mdma (pasticca), sono state scoperte dalla polizia a Carrara (Massa Carrara) a una giovane di 21 anni, in rientro in Lombardia dal rave party di Valentano (Viterbo), mentre faceva sosta su un camper nella città apuana insieme a due amici. Gli agenti hanno perquisito tutti ma lo stupefacente è stato trovato alla ragazza che è stata arrestata in flagranza con l'accusa di detenzione a fini di spaccio. Tutti i tre sono risultati alle banche dati avere precedenti specifici per spaccio.

Sequestrato anche un bilancino di precisione utilizzato per suddividere in dosi le pasticche da vendere poi al dettaglio. E' stata la stessa 21enne a dire ai poliziotti di essere a Carrara perché in rientro dal rave in Alto Lazio. Il controllo al camper è stato fatto nelle ordinarie attività di prevenzione sui transiti lungo il litorale apuano.