E' morto Gianni Nazzaro

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - E' morto poco dopo le 19 di questa sera a Roma, al Policlinico Gemelli, Gianni Nazzaro, cantante e attore. Era gravemente malato, come confermano all'ANSA fonti vicine alla famiglia. Nato a Napoli il 27 ottobre 1948, è stato tra i protagonisti della musica leggera anni '70. Tra le sue hit, Quanto è bella lei, L'amore è una colomba, Non voglio innamorarmi mai, A modo mio, In fondo all'anima. (ANSA).