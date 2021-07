Vaccini: D'Amato a Figliuolo, coerenti con obiettivi nazionali

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Stamani in una telefonata ho rassicurato il Generale Figliuolo sull'andamento e il raggiungimento degli obiettivi della campagna vaccinale nel Lazio, in vista dei prossimi appuntamenti in calendario. La strategia vaccinale di anticipare i richiami segue le prescrizioni scientifico-sanitarie di Aifa, CTS e del Ministero della Salute, coerentemente con gli attuali obiettivi di copertura. La campagna procede con rinnovato slancio ed oggi raggiungiamo le 5,5 milioni di somministrazioni". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).