Europei: Spinazzola lascia il ritiro azzurro, gli esami a Roma

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 03 LUG - "All'ora di pranzo Leonardo Spinazzola, accompagnato dal Prof. Andrea Ferretti, lascerà il ritiro della Nazionale per svolgere a Roma gli accertamenti necessari dopo l'infortunio di ieri. In caso di conferma della diagnosi, il calciatore rientrerà direttamente a disposizione del club". È quanto rende noto la Federcalcio sulle condizioni dell'esterno della Roma, uscito in lacrime ieri durante la partita vinta dagli azzurri contro il Belgio. Ieri i primi segni clinici avevano indicato una lesione al tendine di Achille sinistro. (ANSA).