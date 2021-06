Moda e sostenibilità, a Roma expo internazionale

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - I Mercati di Traiano, uno dei siti archeologici più importanti al mondo, ospiteranno la "Phygital Sustainability Expo", in una giornata interamente dedicata alla sostenibilità nella moda e nel design. Organizzato dalla Sustainable Fashion Innovation Society - nata per valorizzare i nuovi brand nati con criteri di sostenibilità e supportare i brand tradizionali nella loro trasformazione verso una produzione che rispetti il Pianeta - è l'evento internazionale che vedrà confrontarsi esperti, designer, manager, aziende tradizionali e startup tecnologiche. Trentaquattro brand con caratteristiche diverse, accomunati da un fil rouge comune.

Giovanissimi con idee innovative, come Floriano Bellettini e Ugo Apuzzo, creatori di Chiengora Project, che tesse il pelo che i cani perdono naturalmente per farne sciarpe e maglioni caldi e morbidissimi, oppure giovani appartenenti ad antiche famiglie che hanno fatto della sostenibilità la loro ragione di vita e di lavoro - come il progetto Irene Forte Skincare, che produce prodotti di bellezza vegani realizzati, tra l'altro con agrumi siciliani, la collezione Eye Of Ray - il nuovissimo brand creato da Martina Formilli Fendi che utilizza solo tessuti naturali e riciclati; oppure il brand unisex e inclusivo Alter Design, ideato dalla designer Pauline Ducruet, figlia della Principessa Stéphanie di Monaco.

Accanto ai giovani troviamo brand antichi o già molto noti - come Zilli, Carpisa, l'antica sartoria Pia Laura Capri - che nella riscoperta dell'artigianato e delle materie prime innovative rispettano l'ambiente, oppure progetti di equità sociale come Made in Carcere. Ventisette relatori d'eccellenza che animeranno le conferenze-dibattito, in occasione delle quali rappresentati di aziende e istituzioni presenteranno i risultati di studi scientifici, lanceranno sfide green, presenteranno prodotti innovativi e amici del pianeta. (ANSA).