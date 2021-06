Tosca e Roma Sinfonietta, omaggio a Morricone

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - La poliedrica Tosca e la storica orchestra Roma Sinfonietta, diretta dal maestro Paolo Silvestri, si incontrano per la prima volta in "Omaggio a Morricone", tre appuntamenti dedicati al maestro, autore delle più belle colonne sonore del cinema italiano e internazionale, scomparso lo scorso anno. Un tributo al grande autore e direttore d'orchestra che si ispira in particolare al disco "Focus" composto per la cantante di fado portoghese Dulce Pontes nel 2003.

In scaletta non mancheranno brani come "Your Love", tratto da "C'era Una Volta Il West", "Cinema Paradiso" che accompagna il capolavoro cinematografico "Nuovo cinema paradiso", "Someone you once knew" da "Per le antiche scale", "Nosso mar" da "Metti una sera a cena" e molti altri.

Questo omaggio speciale nasce dal profondo legame di stima e collaborazione che per anni hanno legato Tosca e Roma Sinfonietta a Morricone: quest'ultimo ha scritto per Tosca anche alcuni dei brani contenuti nell'album "Incontri e passaggi" (1997) e ha diretto l'Orchestra Roma Sinfonietta per oltre 15 anni, sia per incisioni discografiche sia per numerosi concerti nel mondo. Queste le date dei concerti: 16 luglio Castello Scaligero di Villafranca di Verona - La Milanesiana; 17 luglio Pavaglione di Lugo (Ravenna) - Ravenna Festival; 18 luglio Real Sito di Carditello (Caserta). I concerti saranno impreziositi dal sax di Javier Girotto, per le date di Lugo e Carditello, e dal clarinetto di Nico Gori a Villafranca. (ANSA).