Trastevere rinuncia a ripescaggio in C,'ci manca uno stadio'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Siamo costretti a rinunciare e quindi, nonostante la vittoria nei play off, non presenteremo domanda per il ripescaggio in Serie C".

Il presidente del Trastevere Pier Luigi Betturri è amareggiato per le ultime vicende che hanno riguardato il club del Rione.

"Visto che è sfumata anche la possibilità di giocare ad Aprilia - dice ancora Betturri -, siamo impossibilitati a farci avanti: le regole sugli impianti sono chiare, e a Roma e provincia non ce n'è uno che possa ospitarci nel caso fossimo ripescati in serie C".

Inutile sperare nelle istituzioni, presso le quali Betturri nei mesi scorsi si è trasformato in "pellegrino errante" senza ottenere risposte convincenti. La situazione dell'impiantistica sportiva della capitale è tale che il Trastevere deve rinunciare al suo sogno: incredibile, ma vero. (ANSA).