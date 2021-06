Pride: a Roma attesi in 4mila

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il Roma Pride torna in piazza domani al centro della Capitale. Sono quattromila le persone attese nel pomeriggio in piazza Vittorio per l'appuntamento che inizierà alle 17.

"Sfileremo con i nostri corpi, con tutto l'orgoglio e l'entusiasmo che ci accompagna fino a piazza della Repubblica - sottolineano gli organizzatori sui canali social - Nel rispetto della normativa vigente, non ci saranno i carri né mezzi a motore, resta obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento". IN piazza quest'anno gli attivisti saranno "anche per il Ddl Zan". (ANSA).