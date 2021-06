Vaccini: Lazio, prenotazioni last minute per Open week Az

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Per l'open week over 18 Astrazeneca festa della repubblica nel Lazio sono state riaperte le prenotazioni last minute per oggi e domani negli hub Nuvola, Acea, Termini e Polo natatorio Ostia. Le prossime date di apertura delle prenotazioni dopo open week: da domani domenica 6 giugno alle 24:00 fascia d'età 39-35 (nati 1982-1986);da martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d'età 34-30 (nati 1987-1991); da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d'età 29-25 (nati 1992-1996);domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d'età 24-17 (nati 1997-2004) (ANSA).