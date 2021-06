Vaccini: Lazio, superata quota 3,5 milioni somministrazioni

"Oggi nel Lazio superate le 3,5 milioni di somministrazioni e un adulto su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Oggi giornata finale della vaccinazione degli studenti maturandi. "Grande adesione e successo organizzativo" sottolinea D'Amato. "Dalle ore 15 di oggi sono riaperte le prenotazioni per i giorni sabato 5 e domenica 6 giugno dell'open week Astrazeneca over 18 - spiega l'assessore -. Aggiunte oltre 11mila dosi di cui 8mila già prenotati nella prima ora. Si profila nuovo sold out".