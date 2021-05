Gabiinsieme, l'area archeologica Gabii torna alla città di Roma

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Spettacoli e visite guidate, laboratori per famiglie e bambini, la grande arte di Michelangelo Pistoletto con le 100 panchine e il Terzo Paradiso, in un calendario interdisciplinare e gratuito scandito in 7 giornate, dal 6 giugno al 10 ottobre: nasce con l'obiettivo di restituire un patrimonio storico-artistico unico nel suo genere a cittadini e turisti "Gabiinsieme", il progetto di valorizzazione dell'antica area archeologica di Gabii, realizzato da Municipio Roma VI delle Torri, Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e società dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con il sostegno del Progetto S.U.S.A. (Smart Urban Sustainable Area).

L'area archeologica - circa 60 ettari immersi in una natura incontaminata a circa 20 minuti dalla Capitale, acquisita negli anni '80 dallo Stato e affidata alla Soprintendenza di Roma - dopo 4 anni di lavori potrebbe dunque in prospettiva diventare un polo d'attrazione culturale di notevole rilevanza: un itinerario alternativo, per scoprire meraviglie archeologiche, come il Tempio di Giunone e le terme, le fortificazioni e il tratto di basolato dell'antica via Prenestina, troppo a lungo dimenticate ed escluse dai circuiti "canonici" della cultura capitolina.

"Questo progetto è un grande segnale di speranza che arriva nel 2021, l'anno della ripartenza: sarà una riapertura all'insegna della conoscenza per valorizzare anche gli enti di ricerca che a Roma sono tanti e che sono vicini ai cittadini", ha detto presentando "Gabiinsieme" la sindaca di Roma Virginia Raggi, "noi faremo di tutto per pubblicizzare queste 7 giornate, perché i tesori di Roma non sono solo nel centro ma anche in periferia". (ANSA).