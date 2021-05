Golf: doppio appuntamento a Roma con la Iwr Jaguar Cup

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Torna lo sport all'aperto e Jaguar festeggia sul campo da golf con la prima IWR Jaguar Cup: un doppio appuntamento sul green che unisce la passione per il golf a quella per le Jaguar. Un binomio che da sempre vede la casa automobilistica promuovere tornei e iniziative golfistiche.

Si parte domenica 30 maggio all'Acquasanta Golf Club e si prosegue sabato 19 giugno al Golf Club Olgiata. Due gare, due circoli coinvolti, 240 partecipanti e 40 soci che si interscambieranno tra i circoli. Le competizioni individuali Stableford prevedono 18 buche e 3 categorie di handicap. I punti realizzati nelle rispettive gare verranno sommati tra di loro e al termine della due-giorni saranno premiati il primo classificato netto di categoria, il primo lordo, il secondo netto di categoria, la prima Lady e il primo Senior. Previsti anche dei premi speciali "Nearest to the pin" maschile e femminile ed un premio ad estrazione a seguito della consegna dello che prevedrà un Test Drive gratuito presso la concessionaria. I golfisti (di età superiore ai 21 anni) saranno coinvolti in contest sul campo pratica e ai partecipanti che realizzeranno un hole in one con la pallina arancione estratta dal basket del campo pratica, sarà concessa in comodato d'uso gratuito una vettura della gamma JLR per 24h per un long test drive. (ANSA).