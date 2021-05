Covid: weekend quasi estivo,più controlli su litorale romano

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Con le previsioni meteo buone, ad una settimana dall'avvio ufficiale della stagione balneare, il weekend sul litorale romano si annuncia come il primo vero banco di prova di "ripartenza" dopo il ritorno in zona gialla. Lo scorso fine settimana, infatti, era stato segnato in buona parte dal maltempo, tenendo lontano il pienone di romani da Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese, circostanza che è in vista per sabato e domenica.

Controlli interforze rafforzati. A Fiumicino, dove domenica torna l'isola pedonale nel centro storico, 10 pattuglie della polizia locale ogni turno e volontari in campo. Trend alto di prenotazioni nei tanti ristoranti della costa (ieri sera il flash mob, con cena offerta in piazza, a Fiumicino dei ristoratori per cambiare le norme sul coprifuoco) mentre sono in corso gli ultimi ritocchi in stabilimenti balneari e chioschi attrezzati in vista del 15 maggio: lavori, livellamenti della spiaggia, sanificazioni ma anche posizionamenti delle file per gli ombrelloni secondo le misure anti Covid. Intanto, a Fiumicino, ci si prepara per la nuova stagione balneare: il sindaco Esterino Montino ha incontrato le rappresentanze di categoria dei 110 balneari trovando concordanza sulle misure anti contagio contenute nell'Ordinanza estiva. Sulle spiagge libere di Fiumicino nuovo passaggio delle vagliatrici per la pulizia (ancora da rimuovere la sabbia depositatasi su ciclabili e marciapiedi) mentre si rifanno il look i lungomari e le ciclabili di Fregene e Maccarese, oltre agli ingressi a mare di Passoscuro, con la posa di 5000 piante (ginestre, lentisco, mirto), oltre alla sistemazione delle aiuole ed aree verdi più grandi. (ANSA).