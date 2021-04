Roma:Pd, Calenda libero di autoescludersi

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Le primarie servono a coinvolgere tutte le romane e i romani del centrosinistra nelle scelte di una comunità politica e, da sempre, sono uno strumento di partecipazione fondamentale per i cittadini. Le autocandidature di leader nazionali, di alcuni partiti personali, servono solo a far crescere di qualche punto percentuale le loro liste nei sondaggi". Così il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, e Andrea Casu, segretario Pd Roma. "Quindi crediamo - proseguono gli esponenti dem - che se Calenda sceglie di autoescludersi dalla coalizione del centrosinistra, per la corsa al Campidoglio, può legittimamente farlo, ma la smetta di scaricare le sue decisioni sulla nostra comunità politica e sul segretario Enrico Letta oggi, e Zingaretti ieri", aggiungono. (ANSA).