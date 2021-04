Trovata morta in rogo casa: ha taglio in testa,figlio ferito

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Avrebbe una vistosa ferita alla testa la donna trovata morta in un'abitazione in fiamme a Roma mentre il figlio, soccorso in gravi condizioni, sarebbe stato ritrovato con una fiocina conficcata nell'occhio. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Eur. Tra le ipotesi al vaglio quella che possa essersi trattato di un omicidio-suicidio. (ANSA).