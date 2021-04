Roma: Fonseca 'con Ajax turno non ancora chiuso'

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Abbiamo cambiato molti giocatori, era importante far riposare alcuni calciatori che avevano giocato con Ajax. Giovedì sarà una gara difficile con l'Ajax.

Dovremo essere concentrati difensivamente e la squadra deve capire che il round non è chiuso", lo ha detto Paulo Fonseca a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro il Bologna.

Il tecnico ha poi parlato dell'esordio di Reynolds: "Sta imparando molto. Non possiamo dimenticare che è un giovane. E' un calcio totalmente diverso da quello a cui era abituato. Ha fatto una buona partita oggi. C'era un po' di nervosismo, ma è un giocatore per il futuro". (ANSA).