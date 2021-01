Ryder Cup 2023, ipotesi marzo inaugurazione campo gara

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Il Marco Simone Golf & Country Club di Roma sarà prontissimo per il 2 settembre 2021 quando comincerà la 78/a edizione dell'Open d'Italia". Gian Paolo Montali non ha dubbi: il campo di gara della Ryder Cup 2023, che ospiterà anche le prossime tre edizioni della massima rassegna del golf tricolore, si prepara ad essere svelato al mondo. Tanto che il direttore generale del progetto Ryder Cup 2023, all'ANSA spiega: "Con il presidente della FIG Franco Chimenti, colui che ha fortemente voluto e raggiunto questo appuntamento internazionale, e insieme al board della Ryder Cup Europe e alla proprietà del Marco Simone, stiamo valutando l'ipotesi di inaugurare il percorso di gioco per le Idi di marzo". Che nell'antica Roma coincidevano con il primo giorno di primavera, ovvero il 15 marzo, data divenuta celebre perché combacia con l'uccisione di Gaio Giulio Cesare nel 44 avanti Cristo.

Non solo sport e golf, ma anche infrastrutture e viabilità, per un progetto 360°, quello della Ryder Cup 2023, che punta a lasciare una legacy al territorio. "Per l'Open d'Italia 2022 - spiega ancora Montali - e quindi un anno prima della Ryder italiana, i lavori su via di Marco Simone saranno ultimati e le strade pronte. Sarà una prova generale sulla viabilità a 12 mesi dalla grande sfida tra Europa e Usa. Ho avuto in tal senso rassicurazioni da parte della Regione Lazio e del Comune di Roma con cui la collaborazione è ottima".

Montali con l'ANSA si ricollega anche all'intervista che GolfDigest, tra i principali siti di golf USA, ha riservato in queste ore a Guy Kinnings, Deputy CEO e Ryder Cup Director dell'European Tour. In cui Kinnings ha sottolineato come "l'edizione di Roma rappresenti una opportunità unica".

"Le sue parole - sottolinea Montali - sono importanti e testimoniano che la Ryder Cup italiana sarà un appuntamento clou in un luogo iconico come Roma. Tutto questo oggi rappresenta appunto una opportunità unica per il Paese, vista la crisi generata dal Covid su ogni fronte, anche sotto il profilo commerciale e turistico". (ANSA).