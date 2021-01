Papa vede Zingaretti e Raggi,"nessuno resti solo"

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Rinnovando la tradizionale consuetudine degli incontri di inizio d'anno con gli amministratori di Roma e del Lazio, in due distinte udienze papa Francesco ha ricevuto stamane in Vaticano il presidente della Regione - e segretario del Pd - Nicola Zingaretti e la sindaca della Capitale, Virginia Raggi. Due incontri che hanno avuto come punti centrali gli effetti sociali della pandemia, il necessario contrasto alla povertà e l'appello del Pontefice a che "nessuno sia lasciato solo, soprattutto gli ultimi".

Zingaretti, puntuale all'appuntamento nonostante gli impegni nella direzione Pd e sui rischi di crisi di governo, ha anche voluto portare al Papa un dono speciale della Regione: pasti e pacchi alimentari che saranno poi distribuiti dal Centro Astalli di Roma, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, che da anni gestisce servizi e si occupa dei diritti di chi giunge in Italia perché in fuga da guerre e violenze.

(ANSA).