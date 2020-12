Maltempo: rami caduti, 100 interventi vigili a Roma

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Sono circa 100 gli interventi effettuati finora delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per la caduta di rami, a causa del forte vento, in diverse zone della Capitale. Tra gli interventi in via Macedonia, all'altezza di via Segesta, un grosso ramo è caduto colpendo due veicoli in sosta e ostruendo parzialmente la carreggiata. Non ci sono stati feriti. Cadute in via Gabriele d'Annunzio, via Tiberina, viale di Tor di Quinto e in viale San Paolo all'altezza della Basilica. In via Macchia Palocco gli agenti sono intervenuti per garantire la sicurezza stradale fino al termine dei lavori da parte della ditta a causa di un palo della luce pericolante. (ANSA).