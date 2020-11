Covid: Lazio, 'stanza degli affetti' nelle Rsa

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Per mantenere un contatto diretto tra gli ospiti delle Rsa e i propri cari si invitano le strutture a mettere a disposizione tablet o smartphone per realizzare videochiamate come alternativa alle visite dei parenti e di prevedere, dove possibile, l'allestimento di una 'stanza degli affetti' con separatori trasparenti e postazioni audio con microfoni dove ospiti e parenti possano incontrarsi in piena sicurezza". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.(ANSA).