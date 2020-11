Opera Roma: 'Carmen' per Teatro Digitale

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Carmen, l' eroina sensuale e fatale protagonista dell' opera di Georges Bizet, terrà banco dal 17 al 22 novembre nella programmazione di "Teatro Digitale", promossa dall' Opera di Roma per continuare a offrire on line al pubblico di appassionati spettacoli di qualità dopo la nuova chiusura imposta per contrastare la pandemia. La vicenda del capolavoro, dal romanzo di Prosper Mérimée, viene riproposta nella versione operistica attraverso la lettura della regista Valentina Carrasco e la direzione del maestro Jesús López-Cobos (17, 19 e 21 novembre), e in forma di balletto nella coreografia di Jiří Bubeníček per la direzione del maestro Louis Lohraseb (18, 20 e 22 novembre). I due allestimenti del Teatro dell'Opera di Roma sono andati in scena per la prima volta rispettivamente alle Terme di Caracalla nel 2017 e al Teatro Costanzi nel 2019 e sono visibili in streaming gratuito dal sito ufficiale del Teatro grazie alla collaborazione con Rai Play.

La prima rappresentazione del capolavoro avvenne all'Opéra-Comique di Parigi il 3 marzo 1875 dopo una gestazione travagliata, dovuta ai temi affrontati ritenuti scabrosi per l'epoca, e soprattutto a quella morte in scena della protagonista per mano del suo amante. Inizialmente l'opera non ebbe successo proprio a causa dei contenuti, così che Bizet, morto tre mesi dopo la prima rappresentazione, non poté vederne la fortuna. (ANSA).