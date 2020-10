COVID, il punto nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Balzo in avanti dei casi di Covid-19 oggi nel Lazio. I nuovi positivi sono 579, in deciso aumento rispetto ai 395 registrati ieri (+184). Di questi 201 sono nella città di Roma, ma anche i territori delle Asl di Viterbo e Latina, dove da alcuni giorni sono in atto misure più stringenti, segnano aumenti importanti. "Oggi deciso balzo in avanti" commenta l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che segnala anche un "forte incremento dei tamponi, oltre 15 mila, 5 decessi e 59 guariti".

Sotto osservazione un focolaio alla "sede del corriere Bartolini a Guidonia dove si registrano sedici casi di positività con link alla sede e quaranta posti in isolamento domiciliare". Per questo è stata avviata un'indagine epidemiologica. 'Sorvegliati speciali' i territori dell'Asl di Viterbo con 69 nuovi casi e di Latina con 78. Un caso anche alla Regione Lazio. La palazzina A della sede in via Cristoforo Colombo è stata chiusa e sono in corso le operazioni di sanificazione mentre chi ha avuto contatti con il positivo sta seguendo i protocolli sanitari previsti. Positiva inoltre una consigliera regionale. "Purtroppo il Covid- 19 ha colpito anche me, sono in isolamento domiciliare e oltre un pò di febbre, sto bene" ha scritto su Facebook la consigliera regionale Pd Sara Battisti.

"Come diciamo da tempo i prossimi giorni saranno fortemente impegnativi ed è necessario il massimo rigore nel rispetto delle misure di prevenzione" ha sottolineato l'assessore regionale D'Amato aggiungendo: "Il rigore nei comportamenti è l'unica strada". Mentre il presidente della Regione e segretario del Pd Nicola Zingaretti, analizzando la situazione italiana, ha sottolineato: "Sono ore e giorni molto delicati, come in parte era prevedibile, segnati dalla crescita dei contagi che rispetto ad altri Paesi europei è ancora incredibilmente più sotto controllo". "I provvedimenti del Governo assunti ieri sera sono molto opportuni perché è evidente che il virus per come si è caratterizzato mette a rischio, magari per responsabilità di pochi, l'intera economia" ha aggiunto Zingaretti assicurando: "Stiamo facendo di tutto per allontanare l'ipotesi del lockdown". (ANSA).