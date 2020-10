Calcio: Fonseca 'Agente Diawara? Sono sorpreso,ha sbagliato'

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Sono sorpreso, Diawara ha sempre giocato ed è stato importante per la squadra. Se l'agente pensa che questa sia la forma corretta e se pensa che possa farmi pressione con questa dichiarazione, ha sbagliato", così Paulo Fonseca risponde al procuratore del centrocampista che in settimana aveva manifestato il malumore per il mancato inserimento in lista del suo assistito e per non averlo visto in campo contro la Juventus. Il tecnico portoghese poi cambia registro e punta alla sfida con l'Udinese di domani: "Non penso cambierò molto rispetto a domenica scorsa'. E a chi chiede della prestazione di Lorenzo Pellegrini risponde così: "Può giocare in diverse posizioni, ma da mediano ha fatto una bellissima partita".

L'obiettivo, però, sarà fare più reti rispetto al passato: "Non è facile trovare chiare situazioni da gol come abbiamo fatto con le big. Quello che manca è segnare, chiudere le situazioni che abbiamo creato". Un aiuto sicuramente potrà darlo Borja Mayoral, arrivato oggi nella Capitale. "E' un buon giocatore" ha confermato in sala stampa Fonseca che ribadisce anche la fiducia nella panchina giallorossa: "Credo in tutti, ma ho già spiegato dopo la Juve perché ho fatto due cambi". Argomento chiuso, quasi come il mercato di cui non vuole parlare. (ANSA).