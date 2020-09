Roma: Fienga blinda Fonseca "non è questione aperta"

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Chiariamo subito il tema allenatore: Fonseca non è mai stato, e non è, un tema aperto per la società". Con queste parole Guido Fienga, ad della Roma, blinda il tecnico portoghese sulla panchina giallorossa. "Il progetto è partito con lui lo scorso anno - aggiunge il Ceo giallorosso -, che prevedeva l'avvio di una squadra giovane, quest'anno partiamo con un anno di esperienza in più. Non capiamo perché ci sia questa questione". (ANSA).