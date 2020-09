Willy: chiusa palestra fratelli Bianchi

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Cinque giorni di chiusura per la palestra Millennium Sporting Center di Lariano frequentata di fratelli Bianchi, tra gli arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Il provvedimento è scattato in seguito ai controlli amministrativi di polizia, carabinieri e Asl di zona in cui sarebbero state riscontrate "gravi violazioni di natura amministrativa". Sono al vaglio ulteriori contestazioni relative a diverse violazioni riscontrate in materia di sicurezza igienico-sanitaria. (ANSA).