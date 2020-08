Incendio Pontina,fiamme in area servizio

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - L'incendio di sterpaglie divampato su via Pontina avrebbe interessato in parte un'area di servzio per il rifornimento dei carburanti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, sul posto con due scquadre. Le fiamme si sono sviluppate all'altezza dell'uscita di Pomezia in direzione fuori Roma.Sul posto anche i moduli della protezione Civile.La strada è momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Due auto in fiamme invece in via Ettore Fieramosca, in zona Casal Bertone a Roma. Sul posto i vigili del fuoco. A quanto riferito dai pompieri, le fiamme in poco tempo hanno raggiunto anche le sterpaglie laterali causando fumo.