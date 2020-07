Roma: domenica gratis musei civici,aree Fori e Circo Massimo

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - La prima domenica del mese, il 2 agosto, ingresso gratuito per tutti nei Musei Civici di Roma Capitale e nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali) dalle 08.30 alle 19.15 (ultimo ingresso 18.15) e del Circo Massimo dalle 9.30 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.00), prenotando preventivamente il biglietto allo 060608 e nei Tourist Infopoint.

L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura e rientra nella programmazione degli appuntamenti di Romarama, il progetto della fase 3 e il suo racconto attraverso un unico canale che consente di scoprire eventi e attività dall'estate all'inverno. Sul sito www.romarama.it il dettaglio delle iniziative.

Sono esclusi dalla gratuità gli spettacoli Circo Maximo Experience e Viaggio nei Fori, a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

Le visite saranno effettuate nel rispetto delle misure per la prevenzione del Covid-19.

Si potranno visitare le collezioni permanenti di Musei Capitolini, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo dell'Ara Pacis, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de' Pazzi e Museo delle Mura.

(ANSA).