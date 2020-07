"Il Cinema in piazza", al via venerdì

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Torna "Il Cinema in Piazza" a Roma. Si parte venerdì sera a Trastevere con la presentazione del film "La Bella Vita", opera prima di Paolo Virzì, per l'occasione digitalizzato dalla Cineteca Nazionalee introdotto alla presenza di Paolo Virzì, Sabrina Ferilli, Claudio Bigagli e Massimo Ghini. Sarà il primo evento di cinema a riaprire "le porte d'Italia agli ospiti internazionali, accogliendo inoltre a Roma a partire dal 3 luglio fino al 30 agosto decine di autori, registi, attori e maestranze della settima arte italiana" sottolineano gli organizzatori. Gli appuntamenti con il cinema saranno a San Cosimato, Casale della Cervelletta e Porto Turistico di Roma. L'edizione 2020 de "Il Cinema in Piazza" sarà in parte diversa dalle altre: la sicurezza di pubblico, ospiti e personale è una priorità assoluta per il Piccolo America - assicurano gli organizzatori -,pertanto nell'organizzare la manifestazione l'associazione ha seguito attentamente i protocolli stabiliti adempiendo a tutte lemisure anti-Covid 19.