Scuola: in corso censimento fabbisogno

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La Regione Lazio è al lavoro insieme all'Ufficio scolastico regionale per fare emergere, chiedendo ai dirigenti scolastici, il fabbisogno di spazi e lavori per consentire una sicura ripresa delle scuole a settembre. Lo ha detto l'assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio Mauro Alessandri nel corso di un Consiglio regionale straordinario sull'edilizia scolastica: "Entro il 15 luglio - ha affermato Alessandri - è il tempo limite che ci siamo dati compatibile a detta dell'Usr per l'analisi dimensionale importante che deve essere completata". Alessandri non ha nascosto che i tempi sono molto stretti: "Settembre non è 'domani': è oggi, era ieri... - ha detto - con l'assessore alla Scuola Di Berardino abbiamo finito la fase dell'ascolto, e siamo nella fase della proposta di soluzioni".