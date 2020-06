Zingaretti in cantieri Ater

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Sopralluogo del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell'assessore regionale alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani e del direttore generale di Ater Roma Andrea Napoletano ai cantieri per la riqualificazione e il completamento del complesso Ater di via Ferruccio Ulivi, in zona Tor Vergata, alla periferia di Roma.

Presentati i lavori di manutenzione ultimati su due delle quattro palazzine popolari, consistiti nel rifacimento delle coperture, delle facciate, dei terrazzi e degli spazi comuni esterni per un importo complessivo di 2,6 milioni. E' stato effettuato anche un sopralluogo all'area del cantiere della quarta palazzina "abbandonato da venti anni". Con un finanziamento della Regione Lazio di 5,7 milioni la struttura verrà ultimata con 42 nuovi alloggi, di cui due al piano terra riservati a portatori di handicap. "Qui ci sono 20 anni di promesse non mantenute - ha detto Zingaretti - Ora si parte".