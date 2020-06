Campagna contro mascherine a terra

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - No a guanti e mascherine gettate a terra. Otto messaggi sui social network per sensibilizzare i cittadini sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con il coinvolgimento di otto testimonial del mondo della cultura, dell'ambiente e dello sport: è questo l'obiettivo della campagna di comunicazione "Ripartiamo bene. Ripartiamo dall'ambiente", che verrà promossa dalla Regione Lazio per favorire "la corretta gestione dei dispositivi di protezione individuale quando diventano un rifiuto indifferenziato e rischiano di essere un problema rilevante per il nostro ecosistema", annuncia il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.