Calcio: Perrotti non è più l'allenatore del Trastevere

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Fabrizio Perrotti non è più l'allenatore del Trastevere. Lo fa sapere Pier Luigi Betturri, presidente della terza squadra di Roma che gioca in Serie D.

"Purtroppo nel mondo del calcio arriva sempre un momento in cui ci si separa - spiega Betturri -. I motivi del distacco sono tanti e diversi, però tutti riconducibili a progetti o percorsi societari. Ho parlato a lungo con Fabrizio: avrei potuto far fare all'ufficio stampa del Trastevere un comunicato con le solite parole, ma la mia coscienza mi ha obbligato a parlare con Perrotti, una persona speciale a cui va tutta la mia stima, e un allenatore con cui abbiamo fatto un bel cammino insieme: due campionati di alto livello, con un terzo e un quarto posto, tante giornate in testa, la vittoria per 4-1 ad Avellino, amichevoli con squadre di Serie A come Roma e Brescia".

Ma ora chi arriverà al posto di Perrotti? "Ci sono delle trattative - risponde Betturri - ma è meglio non dire niente, perché spesso vengono dati come annunci delle semplici ipotesi e questo poi rischia di far fare brutta figura alle società" (ANSA).