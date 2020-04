Primo Maggio: anche Sting per il Concertone tv

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Anche Sting si unisce al cast musicale del Concertone del Primo Maggio di Roma, in versione show televisivo causa coronavirus, esibendosi dal suo studio a Londra.

Il Concerto del Primo Maggio, promosso come sempre da Cgil, Cisl e Uil e realizzato da iCompany con la direzione di Massimo Bonelli, andrà in onda dalle 20 alle 24, in diretta su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio2. La conduzione, dal Teatro delle Vittorie con esibizioni dall'Auditorium Parco della Musica e da altri luoghi d'Italia, è affidata ad Ambra Angiolini per il terzo anno consecutivo. Per Radio2 il racconto sarà di Gino Castaldo ed Ema Stokholma.

Oltre a Sting, si alterneranno Patti Smith, Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero. E ancora Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristino Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca. (ANSA).