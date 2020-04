Renzo Piano, racconta 'suo' Auditorium, triste vederlo vuoto

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Ospite stamattina del palinsesto #AuditoriumLive della Fondazione Musica per Roma è il Maestro e Senatore a Vita Renzo Piano. Ripercorre la storia dell'Auditorium Parco della Musica all'interno della rubrica domenicale "Scopri l'Auditorium", dal suo progetto iniziale, allo sviluppo e scoperta della Villa romana, fino al successo di oggi e al vuoto e silenzio che sta vivendo per le attuali disposizioni dettate dall'emergenza Covid19.

Il Grande architetto, dalla pagina Facebook Auditorium, si dice molto fiero di questo edificio "Siamo riusciti a costruire un luogo amato da tutti. E questo rende ancora più doloroso il momento che viviamo in cui l'Auditorium è disabitato. Penso anche agli altri luoghi che ho fatto: musei, sale per concerti, biblioteche. Sono tutti vuoti in queste settimane. È triste perché questi edifici sono fatti per essere vissuti, per essere luoghi dove la gente celebra un rito fantastico che è quello dello stare assieme, capirsi, condividere le stesse gioie, partecipare".

E chiude il suo intervento con un auspicio: "Facciamoci coraggio, tutto questo passerà e l'Auditorium tornerà ad essere un luogo dove incontrarsi. Quindi stiamo a casa, facciamo quello che ci dicono e sono convinto che tutto questo passerà. Un abbraccio solidale e affettuoso e grazie a voi che amate questo luogo". (ANSA).