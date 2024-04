A Selecting Italy c'è anche Spot, il cane robot

Tra i protagonisti di Selecting Italy, l'evento in corso a Trieste sull'attrattività dell'Italia verso i mercati esteri, c'è anche Spot, cane robotizzato di Reply, ideato per fornire un supporto alle imprese in vari contesti, in particolare dove gli interventi delle persone possono prevedere rischi più o meno elevati. Il quadrupede tecnologico può lavorare 24 ore su 24 e può effettuare controlli, ad esempio, in caso di ispezioni e manutenzioni necessarie in luoghi o in contesti pericolosi.

Spot è entrato nella sala convegni ed è salito sul palco per una breve dimostrazione dell'operatività. Un modo concreto, è stato sottolineato, di applicazione dell'intelligenza artificiale per fornire un aiuto nel mondo del lavoro, con moltissime applicazioni.

Reply, azienda italiana, si occupa ingegneria di software in tanti settori ed è presente in tutto il mondo.

Video A Trieste arrivano i robot per i lavori a rischio







