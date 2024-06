Euro 2024: Turchia agli Ottavi, eliminata la Repubblica Ceca CRONACA e FOTO

La Turchia batte 2-1 la Repubblica Ceca nella terza giornata del gruppo F a Euro 2024 e si qualifica agli ottavi di finale da seconda. I cechi, quarti, sono eliminati.

RIVEDI IL LIVE



LA PARTITA

Alla Turchia bastava un punto per garantirsi il secondo posto alle spalle del Portogallo nel gruppo F ma ad Amburgo la nazionale di Vincenzo Montella ha centrato il risultato pieno, battendo 2-1 la Repubblica Ceca, che peraltro ha giocato in 10 per oltre 70 minuti. Costretta a vincere, ma azzoppata dall'espulsione di Barak, la nazionale boema si è trovata di fronte ad una montagna troppo alta da scalare, finendo così ultima ed eliminata, ma non senza combattere fino alla fine. Per la Turchia, che da 16 anni non accedeva alla fase a eliminazione diretta tra mondiali ed europei, si prospetta ora una sfida con l'Austria di Arnautovic. La partita dei cechi a parità di forze è durata solo 20 minuti, durante i quali ha sfiorato seriamente il vantaggio con Hranac al 17', ma il suo colpo di testa da posizione centrale non è stato preciso. Nel frattempo, la Turchia pensava a controllare, senza rinunciare a premere ma con grande attenzione alla fase difensiva, sfruttando la grande qualità dei suoi giocatori, con Calhanoglu al centro della scena, Arda Guler in posizione di attaccante, YÕlmaz e Yldiz votati a giostrare rispettivamente a destra e a sinistra. Una fallo in mischia a centrocampo ha indotto l'arbitro romeno Kovacs ha estrarre il secondo cartellino giallo per Barak, otto minuti dopo il primo, che era stato più meritato dal giocatore viola.

Cechia-Turchia

L'espulsione ha costretto la Cechia a chiudersi in difesa per evitare il tracollo, sperando in un colpo a sorpresa, mentre ha Turchia ha potuto gestire il gioco con più tranquillità. Stanek non ha corso grossi rischi fino all'intervallo, mentre Gunok è rimasto a guardare fino al 45', quando è riuscito a sventare un contropiede velenoso dei cechi, mal concluso da Jurasek. Il portiere ceco è stato chiamato subito in causa alla ripresa del gioco, deviando in angolo un colpo di testa ravvicinato di YÕlmaz, ma al 6', dopo aver sventato un tiro ravvicinato di Muldur, nulla ha potuto su una staffilata da sinistra di Calhanoglu, che ha portato avanti la Turchia. Il portiere si è infortunato nel primo intervento ed è dovuto uscire dal campo, mentre il ct Hasek ha cambiato anche i due attaccanti, inserendo Chory e Kuchta. Il primo si è mostrato subito molto attivo e al 21' ha conteso di testa un pallone al portiere turco, che l'ha perso e nella mischia Soucek ha pareggiato. Un gol molto contestato dai turchi ma confermato dal controllo della Var. I cechi hanno preso coraggio e si sono gettati in avanti con le ultime energie rimaste, pur rimanendo esposti alle ripartenze di Calhanoglu e compagni. Molte di queste non hanno dato frutto, in termini di gol ma sono bastate per evitare altri pericoli per Gunok, finchè in pieno recupero Tosun ha trovato il varco giusto, confezionando il 2-1 che ha fatto esultare un Volksparkstadion a netta maggioranza turca.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA