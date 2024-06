Euro 2024: Francia, Inghilterra, Danimarca e Austria agli ottavi

Si delinea il quadro degli ottavi di finale di Euro 2024. Dopo Germania, Svizzera, Spagna e Italia, accedono anche Francia, Inghilterra, Danimarca e Austria

L'Olanda e la Slovenia, terze, guardano al ripescaggio

Il capitano della Francia Kylian Mbappé, vittima nella partita contro l'Austria di una frattura al naso, è tornato titolare per affrontare la Polonia nell'ultima partita del primo turno di Euro 2024 (gruppo D), a Dortmund. L'attaccante si era rotto il naso al termine della prima partita il 17 giugno, venerdì ha saltato la sfida contro l'Olanda (0-0) ed è andato in campo con una mascherina protettisa. Il numero 10 ha disputato sabato la prima sfida dopo l'infortunio contro le giovanili di Paderborn, città del Nord Reno-Westfalia dove si allenano i Blues, non lontano dal campo base. Ha poi partecipato normalmente alle sedute della domenica e del lunedì.

Nella classifica marcatori di Euro 2024 in testa ci sono con 2 reti: Mikautadze (1-Georgia); Musiala, Fullkrug (Germania); Gakpo (Olanda) e Schranz (Slovacchia).

