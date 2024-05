Conte al forum ANSA: 'La Nato non va cestinata, ma riformata e ripensata'

Continuano i forum ANSA con i leader politici in vista delle elezioni europee.

In diretta dallo studio di via della Dataria, Giuseppe Conte risponde alle domande del direttore Luigi Contu e di due giornalisti della redazione politica.

"Siamo di fronte a un bivio per la storia dell'Europa e dell'Italia - ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al forum ANSA -. Tutti i cittadini hanno compreso che molte delle decisioni vengono perese in Europa. Bisogna scegliere se investire nella pace o proseguire in questa strategia di guerra, con tutte le risorse finanziarie concentrate per la corsa al riarmo. Noi siamo entrati di fatto in un economia di guerra in Europa. Siamo passati da una transizione energetica a quella militare".

"Questo patto di stabilità è un cappio al collo del nostro futuro", ha aggiunto Conte. "Servono politiche oculate, intelligenti, espansive, vogliamo un'Europa sociale. La transizione ecologica non è un'opzione culturale, è una necessità", ha aggiunto.

"Vogliamo il reddito europeo di cittadinanza", il governo "ha smantellato questa misura ed è un dramma", che bisogna affrontare anche in vista della prospettiva dell'IA che "distruggerà tanti profili professionali".

"Tutte le forze hanno votato al Parlamento europeo una risoluzione per cui ci si impegna a sostenere l'Ucraina costi quel che costi, destinando lo 0,25% del Pil - ha aggiunto poi il presidente del Movimento 5 Stelle al forum ANSA -. Significa 5 miliardi del nostro Pil. Anche il Pd ha votato a favore. Noi abbiamo detto no".

"Quando ci fu Macron, che decretò la morte cerebrale della Nato, io dissi che non ero d'accordo. La Nato va riformata, va ripensata. Le missioni e la finalità vanno ripensate, ma non la cestinerei affatto".

"Meloni si è permessa di dire siamo più prudenti, ma ha ricevuto lo schiaffo da Macron e Scholz" secondo cui bisogna essere "pronti a colpire" con le armi date a Kiev "obiettivi militari russi - ha detto Conte -. Siamo in guerra, non si sta più scherzando", "stiamo entrando nella terza guerra mondiale" e "non ce lo vogliono dire".

Giuseppe Conte al forum ANSA ha risposto a chi chiedeva quale fosse la futura collocazione del M5s nel Parlamento europeo: "Non serve stare in un gruppo se hai la forza di stare nei tavoli e nei consessi che contano. Se hai la forza di determinare delle scelte. Faremo pesare i voti con il nostro coraggio. Li faremo pesare in un contesto progressista, e non restauratore, e con un'impronta pacifista". "Ho parlato di una sorpresa - ha aggiunto - e voi volete conoscere la sorpresa. Non riuscirete a estorcermi una parola di più. Qui si sta dicendo in quale gruppo. Come se la collocazione in un gruppo possa realizzare una svolta politica. Il M5s quando ero presidente del Consiglio, è stato determinante non appartenendo a nessun gruppo. Non è questo l'auspicio, perché stiamo lavorando a un'intesa".

Degli esecutivi "che ho guidato il governo più riformista paradossalmente è stato il Conte uno. Con il Conte due è cambiata l'atmosfera e abbiamo potuto esprimere meglio una vocazione progressista. Oggettivamente abbiamo completato quel percorso e gestito anche una pandemia con grande responsabilità". Quel governo è stato "il più progressista", ha aggiunto poi Conte. Conte ha parlato del percorso di maturazione del M5s, "forza nata dal basso per intuizione di Beppe Grillo e Casaleggio".

"Posso fare una battuta? Al posto di De Luca, avrei detto 'l'ho riconosciuta'": ha commentato così il leader di M5s lo scambio di battute tra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Chi le rappresenta deve far di tutto per salvaguardare il prestigio delle istituzioni. Se le istituzioni hanno scadimenti nel linguaggio, poi si rischia la sfiducia dei cittadini. Rischiamo di far danni d'immagine anche al livello internazionale. Anche io ne ho fatte battute. Ma quelle del mio presidente del Consiglio, perché è anche il mio, sono mossette di cabaret. Credo che stia facendo un danno alle istituzioni".

"Noi siamo stati chiari dall'inizio, abbiamo condannato l'atroce massacro di Hamas, ma da subito abbiamo detto 'se volete reagire in modo sproporzionato saremo i primi a condannarvi. E da allora condanniamo questo massacro" di "35mila civili palestinesi. Non mi sento rappresentato da questo governo", ha spiegato Conte al forum ANSA puntando il dito contro la "codardia" dell'esecutivo nel "non far sentire isolato Netanyahu".

