Emma Bonino al forum ANSA: 'Dialogo con Calenda? Dobbiamo farlo e sbrigarci'

Partono i forum ANSA con i leader politici in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.

"Con o senza Ursula von der Leyen", "io direi al mio alleato Renzi di stare più calmo e aspettare gli esiti delle elezioni". "Stiamo tutti più calmi non fosse altro che per rispetto per i cittadini". Lo ha detto Emma Bonino al forum dell'ANSA per le elezioni europee. Interpellata sul fatto che Matteo Renzi abbia già detto no ad un Ursula von der Leyen bis, Bonino gli ha consigliato di "aspettare gli esiti elettorali", von der Leyen "andava forte fino a qualche tempo fa, ora pare sia in disgrazia, auspicherei che tutti stessero più calmi. Non è indifferente ciò che i cittadini voteranno, lasciamo stare i pronostici, occupiamoci di Stati uniti di Europa", ha detto.

"A me sembra che nessuno abbia messo sul tavolo come priorità il problema dell'Europa, che è il nostro destino. Probabilmente va ammodernata, come una macchina che dopo qualche anno fa un tagliando. Io non ho la sfera magica, io vorrei aspettare il voto delle europee", ha aggiunto.

"Scendere in piazza a urlare pace dà soddisfazione a tutti, ma non è la soluzione. E' indispensabile che qualche leader pensi a cosa fare dopo", ha detto.

Per Bonino, la difesa comune è una "necessità", "ma dobbiamo prima avere una politica estera comune". "Per ora non ci siamo né sull'una, né sull'altra".

"Mi spaventa che nessuno parli approfonditamente di Europa". "Stiamo discutendo di quale destino lasciamo ai vostri figli e ai miei nipoti", che è l'Europa "non il destino che molti vogliono di copiare Putin o i cinesi", ha detto la leader di +Europa.

"Non userei la parola traditore" per "chi si è candidato e poi non andrà" in Europa, "non è c'è niente di illegale, ma c'è qualcosa che stona perché è come se prendessi in giro i cittadini", ha aggiunto.

Se la lista Stati uniti d'Europa prelude ad un'alleanza più ampia anche in Italia? "Non corriamo, i penso che il voto di giugno sarà determinante per il futuro. Non so se avrà implicazioni dopo", ha detto.

"Qualche riforma va fatta", "a partire dalla più necessaria dell'abolizione del diritto di veto", ha sottolineato. "C'è una soluzione nel libro che ho scritto con Pier Virgilio Dastoli, con una postfazione molto puntuale di Romano Prodi e una prefazione molto bella di Corrado Augias. Il voto delle europee è determinante per alcune scelte di futuro", ha aggiunto Bonino mostrando il volume "A che ci serve l'Europa".

