Un anno di sport in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 29 DIC - IMMENSO GREG, PALTRINIERI CAPITANO D'ORO DEL NUOTO AZZURRO E' stato un 2022 straordinario per Gregorio Paltrinieri che fa incetta di medaglie d'oro e guida, da capitano, una nazionale italiana che trionfa ai mondiali di Budapest e agli europei di Roma. Piscina o mare cambia poco: per il fuoriclasse carpigiano è arrivato un oro mondiale nei suoi 1.500 e nella 10 km in acque libere. Poi, agli europei di Roma, oro negli 800, nella 5 km, nella staffetta e argento nei 1.500. E adesso si pensa già alle Olimpiadi di Parigi.

L'ADDIO A SINISA MIHAJLOVIC, PER SEMPRE NEL CUORE DI BOLOGNA La morte di Sinisa Mihajlovic ha segnato il 2022 del Bologna: il rapporto tecnico fra la società e l'allenatore si era interrotto a settembre dopo un avvio molto deludente, un esonero sofferto, dopo appena cinque giornate, e con un addio polemico del tecnico serbo, soprattutto nei confronti di Sartori e Di Vaio. Al suo posto è arrivato Thiago Motta, che ha un po' invertito la rotta.

Poi, però, le condizioni di salute di Mihajlovic si sono aggravate fino alla morte il 16 dicembre.

SASSUOLO PROTAGONISTA IN A, TRAMPOLINO PER TANTI GIOVANI Nelle mani di Alessio Dionisi, il Sassuolo continua a infilare campionati con una salvezza tranquilla in serie A, ma è anche trampolino per tanti giovani che puntano a palcoscenici più importanti: come Jack Raspadori e Gianluca Scamacca, che dopo un buon campionato se ne sono andati uno al Napoli e l'altro in premier league. Ma ci sono anche Frattesi, Pinamonti, Laurienté e tanti altri giovani sul taccuino di importanti squadre italiane ed europee.

IL MODENA TORNA IN B, CON GRANDI SOGNI E AMBIZIONI Dopo sei campionati in purgatorio, con travagliate vicende societarie, il Modena è tornato in serie B, con una nuova ambiziosa proprietà: vince il campionato di C, in uno sprint a perdifiato contro la Reggiana, e torna in cadetteria, agli ordini di Tesser. Come il Parma, chiude l'anno a metà classifica, ma il gruppo è corto e ci sono i margini per provare a dare l'assalto alla zona playoff e poi sognare uno storico ritorno in A.

LA SPAL TIENE A BATTESIMO DANIELE DE ROSSI IN PANCHINA Dopo una straordinaria carriera da calciatore e dopo l'apprendistato alla corte del ct della Nazionale Roberto Mancini, Daniele De Rossi aspettava un'occasione per fare l'allenatore: all'ottava giornata di campionato arriva dalla Spal, reduce da un avvio di campionato deludente con Roberto Venturato. La società ferrarese tiene così a battesimo il De Rossi allenatore: i limiti di organico rimangono, ma l'obiettivo salvezza è il primo test in panchina per De Rossi.

IL GIRO FA TAPPA A REGGIO, MA SI ASPETTA IL TOUR DE FRANCE Il 2022 si conclude con l'arrivo di una notizia da tempo nell'aria: il tour del 2024 partirà dall'Italia, con tre tappe che toccheranno l'Emilia-Romagna: Rimini, Cesenatico nel nome di Pantani, Bologna con il passaggio sul San Luca e poi Piacenza.

Ma anche nel 2022 il grande ciclismo passa da qui: a Reggio Emilia arriva l'11/a tappa del giro, uno sprint a ranghi compatti che vede sprintare Alberto Dainese, che interrompe il digiuno italiano nella corsa rosa.

LA VIRTUS BOLOGNA RITORNA NELL'EUROLEGA DI BASKET In campionato Milano si prende la rivincita nell'eterna sfida e scuce dalle maglie bianconere lo scudetto, ma grazie alla vittoria in Eurocup la Virtus Bologna torna nell'Olimpo del basket europeo, ovvero l'Eurolega. Per la squadra di Scariolo l'avvio è faticoso, ma con la consapevolezza di essere tornati nel basket che conta. In campionato invece è uno strapotere, in un eterno testa a testa con l'avversario di sempre, l'Olimpia Milano del grande ex Ettore Messina.

ARRIVA LA COPPA DAVIS, IL GRANDE TENNIS ALL'UNIPOL ARENA Anche il grande tennis è sbarcato, nel 2022, in Emilia-Romagna.

All'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a metà settembre, si è svolto infatti uno dei quattro gironi della fase finale della Coppa Davis: un appuntamento che la nazionale italiana di Berrettini, Sinner e Musetti ha onorato al meglio, battendo Croazia, Argentina e Svezia e guadagnandosi la qualificazione per i quarti di finale. Appuntamento già fissato anche per il 2023, con l'Italia già qualificata.

LA DUCATI SUL TETTO DEL MONDO CON PECCO BAGNAIA Suonano le campane di Borgo Panigale, con la Ducati che torna sul tetto del mondo nel motomondiale. Pecco Bagnaia riporta il titolo piloti del Motogp, dopo una lotta serrata con le big giapponesi, trascinando la rossa anche alla conquista del titolo costruttori. L'anno prossimo, al suo fianco nel team ufficiale, ci sarà il riminese Enea Bastianini. L'anno magico del team bolognese si conclude poi con la vittoria del mondiale Superbike di Alvaro Bautista.

PARA 4 RIGORI NEL PIACENTINO E FA IL GIRO DEL MONDO Ha parato quattro rigori in una sola partita: ha fatto il giro dei giornali sportivi internazionali l'insolita impresa di Giovanni Gaudenzi, portiere della Polisportiva Bettola Farini, squadra del Piacentino, nel big-match del campionato provinciale di Terza Categoria contro la Virtus Piacenza il 9 ottobre.

L'arbitro infatti, ha concesso ben quattro rigori agli avversari, tutti parati da Gaudenzi. La partita è finita 1-1, ma festeggiata più di una vittoria. (ANSA).