La DaCru Dance Company apre la stagione a Ravenna con People

Vi siete mai sentiti soli? È questo l'interrogativo sollevato da People della DaCru Dance Company, che apre la stagione di danza del Teatro Alighieri di Ravenna sabato 1 febbraio alle 20.30 (replica il 2 alle 15.30).

La compagnia, nata nel 1996 dal sodalizio fra Marisa Ragazzo e Omid Ighani, è votata a esplorare le possibilità di incontro fra danza urbana e teatro, uno urban theatre all'insegna della contaminazione. Dopo aver dato prova del loro approccio in occasione della produzione di Tamerlano che ha debuttato nel cartellone operistico 2023, con People i DaCru analizzano un'umanità sempre più esposta a contatti fittizi, fatti di gradimento, status, condivisione sui social e solitudine.

La scena è semplice, senza effetti speciali; frammentata in camere che diventano un'allegoria di case, corpi e menti.

All'interno di questi spazi ben delimitati, ognuno disegna la propria comfort zone, scegliendo di non vedere quanto accade oltre il confine. Così si indaga sulla straordinaria potenza, e a volte violenza, delle distanze sociali.



