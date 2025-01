Allerta arancione per temporali e vento in diverse zone dell'E-R

Allerta arancione per le piene dei fiumi, il vento e temporali sulle alture del Piacentino e del Parmense e gialla nel resto della regione fino alla mezzanotte di oggi e arancione in gran parte del territorio emiliano-romagnolo fino a quella di domani con l'esclusione delle coste romagnole e ferraresi e la pianura ferrarese, modenese, piacentina e parmense in cui l'allerta sarà gialla. A disporre i provvedimenti, l'Arpae e la Protezione Civile regionale.

Per oggi, viene spiegato, sono previste precipitazioni intense lungo la fascia del crinale appenninico centro-occidentale che possono dare vita a frane e innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua. Previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata e raffiche di intensità superiore, più probabili lungo le zone di crinale. Domani sono previste ancora precipitazioni intense lungo la fascia appenninica con innalzamenti dei corsi d'acqua, con possibili superamenti della soglia 2 nel settore centro-occidentale e della soglia 1 nel settore centro-orientale. Non si escludono localizzati raggiungimenti della soglia 3, più probabili sul settore centro-occidentale e della soglia 2 nel settore centro-orientale. Sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte lungo la fascia appenninica e la pianura centro-orientale, con possibili raffiche di intensità superiore nella zona di crinale.



