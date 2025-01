Via alle manifestazioni di interesse per La Perla

È stato pubblicato l'invito a presentare manifestazioni di interesse per acquisire gli asset del gruppo La Perla, a partire dal marchio e dallo stabilimento bolognese. Le manifestazioni di interesse, che dovranno essere redatte in lingua italiana con traduzione in lingua inglese, dovranno pervenire entro e non oltre le 15 del 10 febbraio 2025.

Le manifestazioni di interesse non sono vincolanti, ma con l'invito a presentarle si apre un periodo al termine del quale verrà pubblicato il bando di vendita vero e proprio.

"Quella che era una delle crisi emblematiche del settore della moda, oggi può diventare il simbolo del rilancio industriale del comparto. Con la cooperazione di tutti gli attori abbiamo segnato una svolta in questa vertenza, con l'obiettivo di tutelare allo stesso tempo sia un marchio storico del Made in Italia sia soprattutto i nostri lavoratori ai quali avevo assicurato il nostro impegno. Siamo sulla strada giusta", ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso.



