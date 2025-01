Trecento studenti al Giorno Memoria in Assemblea legislativa E-R

Mostre fotografiche, film, documentari, fumetti, teatro: la sede dell'Assemblea legislativa della Regione, in viale Aldo Moro a Bologna, si è trasformata in un presidio di memoria ricca di iniziative con un unico filo conduttore, le donne nella tragedia della Shoah, protagonisti oltre 300 studenti e studentesse dell'Emilia-Romagna. A fare gli onori di casa il presidente Maurizio Fabbri, che ha ricordato come si debbano difendere "i valori di libertà, giustizia e umanità. Difenderli a scuola, nelle istituzioni, con i nostri e le nostre vicine di banco, gli amici e le amiche, ovunque, nella quotidianità privata e pubblica". Solo nell'anno scolastico appena concluso sono stati 34 gli istituti scolastici che hanno potuto visitare, studiandoli, i luoghi della Shoah e dal 2020 al 2024 sono stati stanziati più di due milioni e mezzo di euro per progetti che hanno coinvolto centinaia di scuole e circa 18 mila ragazzi e ragazze in tutta l'Emilia-Romagna.

A fare da apripista della giornata i ragazzi e le ragazze della scuola media primaria Lugli di Carpi (Modena) che hanno realizzato "Le mille Emilia", mostra ispirata al libro "Emilia Levi, fiore di speranza" dedicato alla storia di Emilia Levi, bambina assassinata al suo arrivo nel lager nazista di Auschwitz. E' stato poi il momento dei giovani ravennati e bolognesi protagonisti di "Artiste e ribelli. Donne che hanno scritto la memoria", con la presentazione del fumetto "Annunziata Verità" dedicato all'omonima staffetta partigiana faentina protagonista del saggio storico "La ragazza ribelle" di Claudio Visani. Ed ancora, il racconto realizzato degli studenti delle scuole Laura Bassi di Bologna sul viaggio studio fatto al campo di concentramento di Mauthausen grazie ai progetti dell'Assemblea legislativa. E con un recital Eliana Como, sociologa e storica dell'arte, ha presentato la storia della pittrice tedesca Charlotte Salomon, uccisa ad Auschwitz nel 1943.



