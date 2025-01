Sabrina Simoni, stop al Piccolo Coro per difficoltà dialogo

"La mia scelta è stata inevitabilmente influenzata dalla difficoltà di trovare, già da tempo, quella sintonia e quel dialogo che mi hanno sempre sostenuta. All'interno dell'organizzazione che guida le scelte complessive è venuto a mancare quell'ascolto che considero essenziale per mantenere un equilibrio autentico. Credo fermamente nell'importanza del rispetto reciproco, della collaborazione e di un confronto aperto, ma quando questi elementi si affievoliscono, diventa impossibile preservare quell'armonia che da sempre è stata il motore del mio impegno.

Nonostante ciò, quello che abbiamo costruito rimane, e rimarrà sempre parte della mia vita e del mio cuore". Sabrina Simoni è intervenuta questa sera con un post sulla sua pagina Facebook per spiegare il proprio addio - reso noto nei giorni scorsi dal sito dello Zecchino d'Oro - alla direzione del Piccolo Coro dell'Antoniano che aveva assunto giovanissima nel 1995, l'anno della scomparsa di Mariele Ventre.

"Ogni passo compiuto durante questi 30 anni - scrive - è stato guidato da una visione e da un profondo rispetto per ciò in cui ho sempre creduto; per me è fondamentale che ogni azione sia in armonia con i miei valori, con l'equilibrio che ho cercato di costruire nel tempo e la sintonia di intenti che ho respirato, vissuto e sentito per molto molto tempo. Quando questo equilibrio viene meno, sento la necessità di fermarmi, riflettere e continuare perseguendo punti fermi in cui rispecchiarsi in modo autentico". Sabrina Simoni parla di "decisione difficile, molto meditata e ponderata, che non nasce dal desiderio di guardare esclusivamente al futuro, o a 'miei' progetti futuri, ma dalla volontà di rimanere fedele al mio presente e al mio passato". E aggiunge: "Porterò con me ogni momento con grande gioia e gratitudine soprattutto per i bambini e le famiglie di ieri e di oggi che ho incontrato e con cui, anche attraverso la Musica, ho condiviso un prezioso momento di vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA