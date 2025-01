Record di partecipazione a Mostra Illustratori Fiera Bologna

Record di partecipazione alla 59/ma Mostra Illustratori della Bologna Children's Book Fair con un'ampia selezione di italiani. Sono stati 4374 gli illustratori candidati per un totale di 21.870 tavole inviate da 89 Paesi e regioni del mondo.

La mostra nata nel 1967 per scoprire e dare risalto alla migliore illustrazione mondiale di artisti emergenti e affermati, sarà allestita negli spazi di BolognaFiere in occasione della 62/ma edizione della manifestazione, in programma dal 31 marzo al 3 aprile 2025.

Nei padiglioni di BolognaFiere anche BolognaBookPlus, realizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori e dedicata all'industria editoriale generalista, e Bologna Licensing Trade Fair/Kids, che accoglie i principali attori internazionali del licensing e dell'entertainment legati ai contenuti editoriali per l'infanzia.

La selezione è stata condotta quest'anno da una giuria composta da editori, illustratori, autori: Walter Fochesato, Chris Houghton, Neal Porter, Felicita Sala e Gema Sirvent Laguna.

Dopo essersi riunita online per definire le 324 proposte finaliste, la giuria si è ritrovata di persona a Bologna a metà gennaio, dove è giunta alla scelta di 76 set di illustrazioni, opera di 77 autori da 29 Paesi e regioni del mondo.

Numerosa, tra questi, la selezione di illustratori italiani, quattordici i vincitori 2025: Alessio Alcini, Patrizia Colombo, Riccardo Cusimano, Lisa Loffredo, Naida Mazzenga, Daniele Melarancio, Giulio Noccesi, Leonardo Papa, Giulia Pastorino, Cristina Pieropan, Marco Quadri, Lorenzo Sangiovanni, Edoardo Sciarra, Beatrice Tonelli.

Dal 31 marzo al 3 aprile la mostra sarà fruibile liberamente anche online attraverso il portale Bcbf Galleries, accessibile dal sito di Bcbf, mentre, come ogni anno, al termine della fiera prenderà il via un tour internazionale che la porterà nei due anni seguenti a toccare i luoghi di cultura delle grandi città del mondo, a partire da Giappone, Corea e Cina.

Le tavole dei vincitori sono inoltre raccolte nell'Illustrators Annual, il catalogo distribuito in bookshop specializzati internazionali ed edito da Corraini in italiano e in inglese, in Giappone da Jbby - Japanese Board on Books for Young People, in Corea da Ccoc e in Cina da Dandelion Picture Book House. Le immagini sono accompagnate dai contributi originali dei giurati e corredate da una cover illustrata quest'anno dall'artista vincitore del Premio H.C. Andersen 2024, il canadese Sydney Smith.

A sostegno dei partecipanti più giovani: il Premio Internazionale di Illustrazione Bologna Children's Book Fair - Fundación Sm e l'Ars in Fabula - Grant Award, il premio promosso da Ars in Fabula - Scuola di Illustrazione, assegnati ai vincitori rispettivamente under 35 e under30. Nuove opportunità sono riservate da quest'anno anche ai finalisti: durante la fiera godranno di un accesso prioritario e di un posto garantito per una portfolio review nell'ambito delle attività dell'Illustrators Survival Corner, e per la prima volta verrà selezionato tra tutti i finalisti l'illustratore incaricato di realizzare l'identità visiva di Bologna Children's Book Fair 2026, sotto la guida dello studio Chialab design.



