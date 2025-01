In auto con 3,5 chili di cocaina, arrestato

La Polizia Stradale di Bologna ha arrestato un cittadino albanese di 26 anni, trovato in possesso di circa 3,5 chili di cocaina, suddivisi in 4 panetti nascosti in un vano appositamente ricavato sotto al sedile del passeggero anteriore dell'auto. L'uomo, domiciliato nel Milanese, era al volante di una Mercedes ed è stato fermato durante uno dei controlli alla circolazione stradale lungo il tratto bolognese dell'Autosole.

Il suo atteggiamento nervoso e insofferente ha indotto gli agenti a ispezionare la vettura, fino alla scoperta dello stupefacente, per un peso complessivo pari a 3,44 chili. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe potuto fruttare, una volta smistato nelle piazze di spaccio, fino a 300.000 euro.





