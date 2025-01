Valerio Soli è il nuovo ad del gruppo Marchesini

Valerio Soli è il nuovo amministratore delegato di Marchesini group, azienda bolognese del distretto del packaging. Ha 61 anni e proviene da una lunga esperienza nel gruppo Coesia.

"Siamo felici - dice il presidente Maurizio Marchesini, che nell'ultimo periodo aveva ricoperto anche la carica di ad - di accogliere nel nostro Gruppo l'ingegnere Valerio Soli in qualità di amministratore delegato. Forte di una pluriennale esperienza nel mondo delle macchine automatiche e dei processi, siamo certi che supporterà e aiuterà la nostra crescita, nel pieno rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono la nostra storia d'impresa. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla necessità di un Ceo esterno alla famiglia, capace di portare freschezza, competenze, visione. Nel 2024, Marchesini Group ha confermato un andamento stabilmente positivo, con una chiusura dell'ordinato in crescita e una quota di export ancora superiore all'80%. Tendenze che ci fanno pensare a buone basi per il 2025. Diamo il benvenuto a Valerio, augurandogli buon lavoro".

"Ringrazio il presidente e il consiglio di amministrazione di Marchesini Group - dice Soli - per l'opportunità che mi è stata offerta. Sono felice di entrare a far parte della grande famiglia Marchesini, sia perché si tratta di una realtà imprenditoriale d'eccellenza, sia per i valori che la identificano, nei quali mi riconosco appieno. Nel mio primo giorno, ho avuto la possibilità d'incontrare circa 60 ragazzi e ragazze neoassunti negli ultimi mesi, in occasione del loro Welcome Day in azienda. Molto bello, anche dal punto di vista simbolico, che questo nuovo capitolo sia iniziato tra i giovani, guardando al futuro insieme".



