Dal cinema al teatro, Perfetti sconosciuti al Duse di Bologna

Dopo aver fatto incetta di premi e record di incassi, il film Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, uscito nel 2016, è arrivato a teatro per mano dello stesso autore, alla prima regia: la celeberrima commedia si potrà vedere al Teatro Duse di Bologna dal 24 al 26 gennaio alle 21 (domenica alle 16). Per questa trasposizione teatrale, Genovese ha scelto un cast composto da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina e Valeria Solarino che saranno dunque i protagonisti di una pièce sull'amicizia, l'amore e il tradimento, nella quale quattro coppie di amici si confrontano per scoprire di essere, appunto, dei perfetti sconosciuti.

Se è vero che ognuno ha tre vite, una pubblica, una privata e una segreta, un tempo quella segreta era ben protetta nell'archivio della memoria; oggi, invece, si trova nelle memorie dei nostri telefoni cellulari. Cosa succederebbe, allora, se quegli smartphone si mettessero a parlare? È questo il gioco della verità che, durante una cena, il gruppo di amici decide di fare, mettendo i cellulari sul tavolo e condividendo messaggi e telefonate. Ognuno scoprirà così i propri segreti più profondi e insospettabili, con le relative conseguenze.



